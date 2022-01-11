شاهد .. الفنانة فادية عبد الغني تكشف كواليس جريئة عن فيلم معالي الوزير.. وسبب رفضها العمل مع أحمد زكي صادم وغير متوقع!

انت الان تتابع خبر الفنانة فادية عبد الغني تكشف كواليس جريئة عن فيلم معالي الوزير.. وسبب رفضها العمل مع أحمد زكي صادم وغير متوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة فادية عبد الغني في لقاء سابق كشفها عن الأسباب التي دفعتها لرفض العمل مع أحمد زكي فى فيلم معالي الوزير والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد.

حيث كان مشهد "حلم"، والذي وضحت فيه أنها وجدت شيئا في المشهد مرفوض وغير أخلاقي حيث حاولت قبل قرارها أن تغيره أو تلغيه لكن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.

الفنانة فادية عبد الغني من مواليد 26 ديسمبر عام1961 في محافظة الإسماعيلية ولها وتخرجت فى المعهد العالي للسينما وبدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية وذلك لحبها الشديد للغة العربية وكان والدها يعمل موجهًا للغة العربية وقدمت مسلسل على هامش السيرة مسلسل محمد رسول الله، وتزوجت من رجل الأعمال "فريد عبد الغني" وهي في المرحلة الثانوية ولديها أبناء منه وهم "سارة ومحمد".

تنبأت الفنانة فادية عبد الغنى للفنان محمد هنيدي بالنجومية، بعدما حضرت مسرحية "دكتور زعتر"، وكان دوره 3 دقائق فقط، وعند خروجها من المسرح قالت له: "هتبقى نجم كبير".

وتمنت فادية عبد الغنى العمل مع الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.

رصيد فادية عبد الغنى فى السينما محدود، حيث قدّمت 3 أفلام فقط: "الحقونا، فارس ظهر الخيل، يا أنا يا خالشتي".