شاهد – سما المصري تبرز مؤخرتها وبلا سوتيان

بيروت - أسيل الاحمر - تعاني الرقاصة المصرية، سما المصري كثيرًا في باريس بعدما تأخر القطار من باريس إلى أمستردام لمدة يومين متاليين، وتعبت من كثرة تنقلها من الأوتيل إلى المحطة ومع أغراضها وشنط السفر.

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وكعادتها، صوّرت سما مؤخرتها وقالت: (قاعده اتصور واصور باطي واتمرقع فاكره القطر هيجي علطول ماكنتش اعرف اللي هيحصل…ودا اول يوم في محطه باريس وكنت رايحه وكلي امل اني في بلاد الفرنجه والقطر هيطلع في ميعاده لكن للاسف استنيت يوم كامل وروحت ورجعت تاني الصبح برضو استنيت ولا كان في إضراب عمال ولا اي حاجه الظاهر وشي انا اللي نحس)

كما نشرت فيديو آخر بملابس مختلفة، وقال البعض إنها لم ترتدِ السوتيان أو حمالة الصدرة، ورغم التعليقات المسيئة والجنسية، لم تهتم سما، وقالت:(ياوليه عيييييب)

تعتقد أن لديها قاعدة شعبية كبيرة حين تحصل على نسب مشاهدة عالية عقب أي صورة تنشرها أو فيديو شاركه على السوشيال ميديا، لكنها لا تعرف أن الأغلبية تدخل إلى صفحاتها للسخرية من أعمالها وطريقة تفكيرها وتقديمها الجرأة والإثارة والإغراء.

https://www.instagram.com/p/B2jfcE4HyYj/

https://www.instagram.com/p/B2j7jhDHSkY/