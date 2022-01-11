شاهد .. أرقام ومبالغ خيالية.. لن تصدق كم تبلغ ثروة مؤسس قناة طيور الجنة الشهير..خالد مقداد ..الضخمة جدا ومن أين جمعها ؟

انت الان تتابع خبر أرقام ومبالغ خيالية.. لن تصدق كم تبلغ ثروة مؤسس قناة طيور الجنة الشهير..خالد مقداد ..الضخمة جدا ومن أين جمعها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة العرّاب الالكترونية واعادت العديد من الصحف تداولته فقد أصبحت ثروة خالد مقداد

مؤسس قناة طيور الجنة خيالية مع الوقت، وقد بلغت رأس مال قوي جدًّا، حتّى وصلت إلى حدٍّ كبير، بمساعدة عائلته.



في التفاصيل، تداولت العديد من مواقع التواصل أخبار حول الثروة التي يمتلكها مؤسس قناة “طيور الجنة” خالد المقداد، حيث قدرت بـ “10 مليون دولار”،

بعد أن إنتشرت العديد من الأخبار أن عائدات القناة التي يمتلكها تقدر بـ 200 ألف دولار سنوياً. هذا الأمر، أعاد إلى ذاكرة الجمهور صورة معتصم بالله المقداد الذي ظهر إلى جانب سيارة لمبرغيني سابقاً،

فتم تداولها مجدداً على أنها هدية من والده بمناسبة عيد ميلاده، رغم نفيه سابقاً ذلك الخبر، مؤكداً أنها سيارة صديقه وكان برفقته بعد النجاح بالثانوية العامة.

من جهةٍ أخرى، ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل زفاف ابنته الذي جرى قبل ايام وتحوّل لحديث الجمهور والمتابعين.



وقال البعض أن سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن زفاف ابنته هو عد موافقته على العريس لكن تبين أن هذا الأمر ليس صحيحاً.



ويعود سبب غياب الوالد إلى معاناته من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله لكنه متواجد في دولة الكويت مكان إقامة العائلة وتعذر عليه حضور الزفاف.



وكان قد دخل الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة” القفص الذهبي يوم الخميس الماضي، في حفل إقتصر على عدد قليل من المدعويين إلتزاماً بإجراءات الحكومة الأردنية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان قد تداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات من أجواء حفل زفاف الوليد مقداد على خطيبته نور غسان.



وسبق أن تداول الناشطون صوراً للوليد وخطيبته، مستغربين شدة الشبه بينهما، لدرجة أنهم اعتقدوا أن علاقة قرابة تجمعهما.



كما انتشر عبر السوشيال ميديا أغنية للعروسين الوليد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.



واحتفل الوليد بخطوبته في فبراير العام الماضي، وأعلن شقيقه المعتصم حينها عن الخبر حين كتب عبر صفحته: (أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب).



هذا الأمر فاجأ الجميع بسبب دهشتهم من سرعة تقدم السنين ووصول الوليد إلى عمر الزواج واتخاذه هذا القرار فيما انتقده البعض على زواجه المبكر.