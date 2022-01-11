شاهد .. اسرار وخفايا صادمة «يسرا» تكشف المستور وتفضح الفنان الذي لم ترغب في تقبيله بسبب رائحته الكريهة .. والمفاجأة علاقة الفنان سمير غانم به

انت الان تتابع خبر اسرار وخفايا صادمة «يسرا» تكشف المستور وتفضح الفنان الذي لم ترغب في تقبيله بسبب رائحته الكريهة .. والمفاجأة علاقة الفنان سمير غانم به والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء تلفزيوني سابق مع الدمية أبلة فاهيتا، أعلنت النجمة يسرا كشفها عن الكثير من الأسرار.

وقالـت حينها النجمة يسرا: "أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا".

وتابعت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج تلفزيوني والذي قدمه أبلة فاهيتا: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى".

وعن سؤالها عن أكثر فنان كانت له رائحة وحشة وصعب تبوسه تهربت يسرا من الإجابة وقالت: عبد السميع اللميع، وهي شخصية كوميدية اشتهرت بعدم النظافة وقام سمير غانم بأدائها.

وتابعت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج تلفزيوني والذي قدمه أبلة فاهيتا: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى".

وعن سؤالها عن أكثر فنان كانت له رائحة وحشة وصعب تبوسه تهربت يسرا من الإجابة وقالت: عبد السميع اللميع، وهي شخصية كوميدية اشتهرت بعدم النظافة وقام سمير غانم بأدائها.