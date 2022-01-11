شاهد .. حسام حبيب يخرج عن صمته ويفضح شيرين عبدالوهاب أمام الملأ .. (هذا ما كانت تفعله يومياً مع فنان شهير دون علمي) !! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر حسام حبيب يخرج عن صمته ويفضح شيرين عبدالوهاب أمام الملأ .. (هذا ما كانت تفعله يومياً مع فنان شهير دون علمي) !! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد تصدر اخبار طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

يخرج الفنان المصري ​حسام حبيب​ عن صمته كاشفاً أن السبب الحقيقي وراء طلاقه من الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ هو خيانتها له، مهدداً بفضحها وفضح الرجل من دون تردد.

وبمقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قال حسام: "إنت عشتي تجري ورا مين، ورا حد بالإسم بيقربلي ولكن بالفعل لأ ودى اللي إنت عرفتي كويس ودى اللي إنت إستغليتي كويس، ودى اللي إنت لعبتي علي كويس، انا لا بدافع عنك ولا عنو ولا ينفع أجيب إسمك ولا إسمو، أنا آسف إني بقول كدا بس هي دي الحقيقة وأنا قررت إني أقول الحقيقة".