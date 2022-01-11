شاهد .. ناهد شريف.. تخرج عن صمتها وتكشف كيف ابتزها المخرج واجبرها لتظهر في مقطع ساخن وهي بدون ملابس تماماً مع عزت العلايلي في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم ؟

انت الان تتابع خبر ناهد شريف.. تخرج عن صمتها وتكشف كيف ابتزها المخرج واجبرها لتظهر في مقطع ساخن وهي بدون ملابس تماماً مع عزت العلايلي في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تم منع فيلم ذئاب لا تأكل اللحم، لأنه اعتبر فيلم اباحي ظهرت فيه الممثلة الراحلة ناهد شريف عارية تماما.



هذا الموضوع جعل من الجمهور يتساءل حول فكرة قبول ناهد شريف تمثيلها في هذا الفيلم.

كشفت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، في أحد حواراتها الفنية عن السبب، قائلة: "

بعد هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت الهجرة لذلك اضطرت ناهد لقبول هذه الادوار".

الجدير ذكره أنّ ناهد قد وصلت في أعمالها الفنية إلى قمة الجرأة،وقامت ببطولة الفيلم عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وقد شاركها بطولته محسن سرحان وعزت العلايلي.