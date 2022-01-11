شاهد .. اختبر ذكائج وقوة تركيزك..هذه الطفلة في أحضان أحمد السقا كبرت وأصبحت الأجمل بين ممثلات جيلها.. لن تتوقع من هي

انت الان تتابع خبر اختبر ذكائج وقوة تركيزك..هذه الطفلة في أحضان أحمد السقا كبرت وأصبحت الأجمل بين ممثلات جيلها.. لن تتوقع من هي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صورة طفلة ظهرت في أحضان النجم أحمد السقا حققت تداول كبير في مواقع التواصل، وهي للفنانة آيتن عامر من طفولتها.

الصورة نشرتها آيتن عامر أول مرة وأثارت إعجاب وتعليقات متابعيها الذين استغربوا أن يكون فارق العمر كبير بينهما وخصوصاً أن أحمد السقا لا يبدو عليه أي تقدم في العمر.

يذكر أن الفنان أحمد السقا هو من مواليد عام 1973 بينما أيتن عامر من مواليد 1986.

خلاف آيتن عامر وريهام حجاج

العلاقة بين آيتن عامروريهام حجاج مليئة بالأشواك والأزمات، لدرجة يمكن وصف حجاج فيها بالعدوة اللدودة لعامر.

الخلاف اشتعل خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، حيث اشتعلت وصلة ردح بين الفنانتين على وسائل التواصل خلال الأشهر الماضية، واتهامات للآخر لمحاولة سرقة البطولة.

وحتى اليوم لا تزال العلاقة بين الفنانتين مشحوناً وفي كل مناسبة مواتية تقوم إحداهما بالردح للأخرى في وسائل التواصل.