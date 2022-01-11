شاهد .. بيلا حديد... تتخلى عن كل ملابسها وتظهر بلا ولاشيء في أقوى مشهد فاضح في الكون !!

انت الان تتابع خبر بيلا حديد... تتخلى عن كل ملابسها وتظهر بلا ولاشيء في أقوى مشهد فاضح في الكون !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية ​بيلا حديد​، وهي عارية تماماً من دون أي ملابس.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية ​بيلا حديد​، وهي عارية تماماً من دون أي ملابس.

وظهرت بيلا وهي جالسة على الأرض بطريقة لا تظهر الصدر والأعضاء التناسلية بشكل واضح.

وفي اطار عودتها الى عرض اللانجري لعلامة Victoria's secret الشهيرة، نشرت بيلا حديد صورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تصويرها لانجري لعلامة Victoria's secret. علقت بيلا على الصورة قائلة ما معناه: الايام التي نمضيها في التصوير هي افضل الايام التي يتسنى لي ان امضيها.

علّق المتابعون مبدين اعجابهم بالصورة حيث ظهرت في الصورة جالسة على كرسي بلباس لانجري يبرز مفاتنها.

بيلا حديد تتعرى لرجل غريب

شاركت بيلا حديد الجمهور صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تصويرها لانجري لعلامة Victoria's secret. وعلقت بيلا على الصورة قائلة: "الايام التي نمضيها في التصوير هي افضل الايام التي يتسنى لي ان امضيها.

وعبر المتابعون عن اعجابهم بالصورة، التي ظهرت فيها بيلا جالسة على كرسي بلباس لانجري يبرز مفاتنها.

وكانت بيلا نشرت في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً صادمة لها على صفحتها الخاصة ظهرت فيها عارية تماماً، لكنها بدت مربطة بالأزحمة الرفيعة، وذلك كنوع من الاعلان لإحدى الماركات العالمية.

بيلا حديد تكشف عن معاناتها النفسية

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور نشرتها بيلا حديد ظهرت فيها باكية، اذ كشفت عن مشاكلها النفسية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علّقت بيلا على الصور بالقول: "هذه كانت حياتي كل يوم لعدة سنوات. مواقع التواصل الإجتماعي ليست حقيقية.. لأي شخص يعاني، أرجوكم تذكروا هذا. كلنا لدينا عيوب ويجب أن نتقبلها بكل حب وصدق".

على صعيد آخر كانت نشرت بيلا حديد صورة لـ خاي، إبنة شقيقتها عارضة الأزياء جيجي حديد، والفنان الأميركي زين مالك، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الأول عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.