شاهد .. اتفرج : ابنة الفنان سلطان الطرب جورج وسوف.. تخطف الانظار ببرأتها وتدهش الجمهور بجمالها الطفولي الساحر ..في أول ظهور لها وهل تشبهه والدها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج : ابنة الفنان سلطان الطرب جورج وسوف.. تخطف الانظار ببرأتها وتدهش الجمهور بجمالها الطفولي الساحر ..في أول ظهور لها وهل تشبهه والدها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

خطفت ابنة الفنان جورج وسوف من طليقته القطرية أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن انتشرت صورة لها وهي على دراجتها.



صورة ابنة جورج وسوف من طليقته القطرية نشرتها ندى زيدان الزوجة الثانية لسلطان الطرب التي تزوجها وانفصل عنها بعد فترة بعد إنجابها.

ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين والدها سلطان الطرب وهي تدعى “عيون” حيث تعيش مع والدتها ولم يحرمها جورج منها.



وكان قد أثار سلطان الطرب جورج وسوف خوف الجمهور في موسم الرياض، ما أدى إلى حالة من البلبلة مع بداية وصلته الغنائية.