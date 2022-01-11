رافع الملبن لوحده .. اتفرج سمية الخشاب في أحضان محمد رمضان

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها وجمهورها، بصور جديد لها مع الفنان محمد رمضان، من وراء كواليس مسلسل موسي، الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني، من إنتاج شركة سينرجي وإخراج محمد سلامة.

وظهرت الخشاب في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى ترتدي عبايه باللون الأزرق، ويجلس بجوارها محمد رمضان، صاحب شخصية “موسي”، وهو يرتدي جلباب باللون الأبيض، حيث تعد تلك الصور من مشاهد لم تعرض بعد، خصوصًا ان شخصية الفنانة سمية الخشاب لم تظهر حتى الآن في الأحداث.