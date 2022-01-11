شاهد .. باطلالة كلاسيكية .. ديمي روز تستعرض حجم صدرها الطاغي بإطلالة فاضحة !!

انت الان تتابع خبر باطلالة كلاسيكية .. ديمي روز تستعرض حجم صدرها الطاغي بإطلالة فاضحة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة عبر صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري"، حيث إستعرضت حجم صدرها.

اللافت أن روز عمدت هذه المرة إلى إرتداء ملابس كلاسيكية، نالت إعجاب متابعيها الذين عبروا أيضاً عن سعادتهم بالطريقة التي تطل عليهم بها دائماً، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تعمد فيها إلى إظهار مفاتنها.

من ناحية أخرى إلتقطت روز الصورة على طريقة "سيلفي"، مما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى التأكيد أنها دائماً ما تعمد إلى إستخدام هذه الطريقة ليظهر صدرها أكبر حجماً.