شاهد .. واخيراً ..بوسي تعترف بما فعلته عندما ضبطت زوجها على سريرها مع اشهر رقاصة في مصر.

انت الان تتابع خبر واخيراً ..بوسي تعترف بما فعلته عندما ضبطت زوجها على سريرها مع اشهر رقاصة في مصر. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضن الكثير من الفنانات الي خيانة أزواجهن لهن، بالرغم من جمالهن واهتمامهن بأناقتهن، ومنهم الفنانة والراقصة المصرية بوسي.

فقد عانت الفنانة بوسي كثيرا من خيانة زوجها لها، وبعد استمرار المشكلات بينهما تطلقت بوسي من زوجها فطين سعيد، وقد تحدثت "بوسي" في أكثر من لقاء عن خيانة زوجها لها وقد تردد في ذاك الوقت أنه خانها مع الراقصة صافيناز.

وأثار زوجها الجدل بسبب القبض عليه داخل فيلته بالهرم، بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، وأثناء قيام قوات الأمن بتفيذ أمر الضبط رصدت وجود فرد خرطوش وبجواره 40 طلقة خرطوش، ما جعل زوجته السابقة "بوسي" تحرر محضرًا آخر بهذه الواقعة.

خلال لقاء زوجته "بوسي" مع برنامج "الحريم أسرار"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، فجرت قنبلة من العيار الثقيل بعدما قالت إنها ضبطت خيانة زوجها لها في غرفة نومها مع فتاة، ومرة أخرى مع إحدى صديقاتها، لكنها لم تستطع السيطرة على أعصابها وانهالت عليه بالضرب، على حد قولها.

وزادت الشكوك حول صحة رواية الخيانة عندما تولي «فطين» طليق الفنانة بوسي، إدارة أعمال الراقصة صافيناز وأصبح ملازماً لها في كل تحركاتها، حتي أن صافيناز أصبحت تعتمد عليه في كل أمورها في عملها وفي حياتها الشخصية.

وكشف مصدر مقرب من فطين أنه تزوج سراً من صافيناز بعدما نشأت بينهما قصة حب قصيرة، وفضلت صافيناز أن يكون الزواج سراً حتي لا يتأثر عملها، ووافق فطين علي ذلك.

الجدير بالذكر أن بوسي كانت قد اتهمت زوجها بالخيانة وقالت أنها كشفته قبل انفصالهما بعد زواج دام ثماني سنوات، وأضافت أن أكبر غلطة هي زواجها في سن مبكرة، وأكدت أنها بعد اكتشافها خيانة زوجها أخذت حقها بيديها”.