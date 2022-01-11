شاهد .. وقاحة غير متخيلة... ليلى الحديوي تتجاوز الخطوط الحمراء بفيزون ضيق للغاية .. أبرز مفاتنها بكل وضوح وبشكل فاضح.!!

انت الان تتابع خبر وقاحة غير متخيلة... ليلى الحديوي تتجاوز الخطوط الحمراء بفيزون ضيق للغاية .. أبرز مفاتنها بكل وضوح وبشكل فاضح.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - - مرة أخرى، أثارت عارضة ومصممة الأزياء ليلى الحديوي، الجدل من خلال أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

حيث زادت الحديوي من جرئتها، ونشرت صورا توثق لممارستها لتمارين رياضية بسروال الفيزون اللاصق، حيث كشف عن مناطقها الحساسة بدقة كبيرة، وتعمدة من خلال الصور اظهار خلفيتها للاثارة وخلق الجدل .

وعلى الرغم من إبداء الكثيرين لإعجابهم بالتغير الملحوظ في شكل الحديوي، إلا أنها لم تسلم من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة بسبب هذه الإطلالة.