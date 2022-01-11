شاهد .. اتفرج : بعد غياب زمن طويل .. ظهور مفزع للفنانة نادية الجندي يفاجئ الجمهور .. لن تصدق كيف تغير شكلها وملامحها كثيراً ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج : بعد غياب زمن طويل .. ظهور مفزع للفنانة نادية الجندي يفاجئ الجمهور .. لن تصدق كيف تغير شكلها وملامحها كثيراً ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صورة حديثة للفنانة المصرية نادية الجندي والتي ظهرت فيها بوجه مليئ بالتجاعيد بعد غدر الزمان لها



وكانت بادية ملتمح التقدم في العمر على النجمة المصرية حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ورأى الجمهور أن هذا حال الكثير من النجمات بالرغم من اهتمامهن الزائد بالعناية ببشرتهن، واللجوء إلى عمليات التجميل، إلا أن كل هذا لن يمنع ظهور التجاعيد والشوائب مع التقدم في العمر.



واحتفلت الفنانة القديرة نادية الجندي بحلول العام الميلادى الجديد 2022، مودعة عام 2021.

ونشرت "الجندي" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " لتبادل الصور والفيديوهات،

عددًا من الصور وهي تحتفل برأس السنة الجديدة، وبجانبها شجرة الكريسماس

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي في رمضان 2020 مسلسل

" سكر زيادة " الذي تم عرضه على شاشة ام بي سي مصر ، وشاركت في بطولته كل من النجمة القديرة سميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر.

حيث حازت نادية الجندي على جائزة ملكة جمال الإسكندرية، وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر سنة، ووكانت بدايتها للتمثيل قبل العشرينات من العمر.



وحققت الجندي في الثمانينات والتسعينات نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية وأعلى إيرادات في شباك السينما، وتعتبر من أنجح النجمات التي نافست الرجال في البطولة المطلقة.