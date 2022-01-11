شاهد .. هذه الفنانة الحسناء اجبرت رشدي اباظة على معاشرتها وخيانة فاتن حمامة بطريقة شيطانية ودمرت حياته وجعلته لا يتوقف عن شرب الوسكي.. فمن تكون؟؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الحسناء اجبرت رشدي اباظة على معاشرتها وخيانة فاتن حمامة بطريقة شيطانية ودمرت حياته وجعلته لا يتوقف عن شرب الوسكي.. فمن تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هذه الفنانة المشهورة من مواليد 7 أكتوبر من سنة 1923م والدتها أيطالية ووالدها مصري وكاتب ومؤلف مسرحي مشهور وهو أمين صدقي، كانت بداية حياتها الفنية كراقصة في الكباريهات وكانت مجرد طريق للوصول للتمثيل وهو حلمها الأول، حيث التحقت بفرقة أمين توفيق المسرحية وذلك بمساعدة والدها.

لها شقيقتها الفنانة صفية، التي سبقتها إلى مجال الفن بسنوات طويلة، أتاحت لها فرصة أولى في السينما مع الفنان محسن سرحان في فيلم "حياة الظلام" سنة 1940.

إنها الفنانة لولا صدقي فثد كانت إصابة لولا بالأنيميا والضعف العام جعلها تبتعد عن المسرح بسبب المجهود البدني الشاق الذي يحتاجه، وتفرغت للسينما حيث قدمت أكثر من 49 فيلمًا من الأفلام الشهيرة.

من أشهر أفلامها (عفريتة هانم مع فريد الأطرش، يا حلاوة الحب مع محمد فوزي، النمر مع أنور وجدي ونعيمة عاكف وغيرها من الأفلام الشهيرة.