شاهد .. صاروخ نوووي .. صدر مودل روز يخرج من مكانه ويفجر غضب السعوديين

انت الان تتابع خبر صاروخ نوووي .. صدر مودل روز يخرج من مكانه ويفجر غضب السعوديين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر مصممة الأزياء السعودية التي تطلق على نفسها اسم "عارضة الأزياء روز" هي المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحتفل الجميلة السعودية بعيد ميلادها الثلاثين منذ أسبوع الآن ، وتقيم حفلة تلو الأخرى حيث تقيم في لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، كان حفل الليلة الماضية الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق ، بسبب الزي الذي اختارته روز للحفلة . فقد ارتدت عارضة الأزياء السعودية المولد فستاناً برتقالي اللون برقبة عميقة وقصة بطول الفخذ.

قالت روز: "اليوم أحتفل بعيد ميلادي وأنا أرتدي اللون البرتقالي الذي أحبه حقًا مؤخرًا".

استنادًا إلى مقاطع الفيديو التي شاركتها على Snapchat و Instagram ، شوهدت عارضة الأزياء Roz وهي تؤدي حركات رقص مبالغ فيها كما لو كانت تركز على استعراض جسدها بشكل غير لائق ، وخرج احد نهديها امام الجمهور الذي كان مكشوفا منه حوالي 98% وفقًا للمعلقين.و أغرق المتابعون تويتر السعودي بالنقد ، وتركوا تعليقات مثل:

"نموذج روز ليس له محتوى آخر غير جسده. ألاا تخشى أن يحدث لها شيء ولن ترضى؟

"كما لو لم يكن لأحد جسد غيرها!" إنها لا تتعب من التباهي. إنها تبالغ! كل يوم تقوم بتحميل مقطع مبتذل أكثر من السابق ، وكأنها لم تعش ولم تدرس طوال حياتها في المدينة المنورة.

"منذ أن غادرت عارضة الأزياء روز ورهف القنون السعودية ، كان أول ما فعلوه هو خلع ملابسهم ، مع العلم أن الكثير من الأجانب يرتدون ملابس فضفاضة ومتواضعة". بشكل منفصل ، فاجأت مصممة الأزياء السعودية متابعيها بالكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة ، والأسباب التي دفعتها لإخفائه ، بعد تلقيها سؤالا من أحد متابعيها خلال بث مباشر عبر سناب شات.

الاسم الحقيقي للعارضة روز هو روان عبد الله أبو زيد ، وقالت إنها اختارت في البداية اسم "روزانا" ، لكن الناس اختصروا الاسم إلى روز ، فاحتفظت به كما هي ، موديل روز.

تفاصيل صدر مودل روز يخرج من مكانه

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