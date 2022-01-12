شاهد .. الفلكي الشهير ميشال حايك.. يتنبأ بأحداث مرعبة يشيب لها شعر الرأس وتوقعات هي الأقوى من نوعها تختص بالسعودية ومصر واليمن .. التفاصيل؟

انت الان تتابع خبر الفلكي الشهير ميشال حايك.. يتنبأ بأحداث مرعبة يشيب لها شعر الرأس وتوقعات هي الأقوى من نوعها تختص بالسعودية ومصر واليمن .. التفاصيل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

فجر الفلكي والعراف اللبناني الشهير ميشال حايك، توقعات جديدة لأحداث تشيب لها الرأس في عدة دول عربية، وخاصة السعودية واليمن.



واعاد رواد مواقع التواصل مشاركة تنبؤات الفلكي اللبناني ميشال حايك للعام 2022، التي أطلقها خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية.

وسجل ميشال حايك توقعاته لعام 2022 حول لبنان، وما قد تشهده بيروت خلال السنة الجديدة حيث قال:



• بأسلوب قاس وصادم يشبه العقوبة ستفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات

• يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق أيامه



• حصانة ميرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير.

• كومندوس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد.



• أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي "لوين يا مروان".

• سيناريو "الدرونز" التي توجّهت إلى بيت

الكاظمي سيكرر في لبنان بمشاهد مختلفة.

• سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام.



• مع كل أدواره ونجاحاته، يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة.

• كادر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه

• ترايسي شمعون من معركة إلى معركة



• إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة

• الخطر يلاحق وجوها إعلامية ومقدّمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستديوات

• موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق.



وتوقع أيضا في لبنان:

• قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان

• المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيجسل نقاطا كبيرة



• أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي

• ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية

• يصدر بصورة طارئة بيان عن المطارنة الموارنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام



• البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر

• أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم

• مسرح المدينة يفجّر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة

• اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان.

• المحطة في نهر الكلب، دولة وعسكر وإعلام وناس

• هذه المرة، فيلم طويل لبناني وليس أميركاني بطله زياد الرحباني

• طبخة حارّة تغلي على نار قوية ومكونها الرئيس فؤاد السنيورة



• الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق، والانتظارات كثيرة

• كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة

• يدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي

• الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها

السعودية:

• يتحول أحد الاعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفظاعة بالموضوع هو الأسلوب الذي سينكشف فيه والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الأمير محمد بن سلمان.



• ما يشبه لقاء قمة وأقطاب في الحرم المكي

• تصفية حسابات داخل الحرم المكي

• هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيخلي الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت باتجاه العرش

• بيسخن وبيولع وبجمر أحد الملقات ليتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن والامير محمد بن سلمان

• كل شيء سيكون متغير في الرياض

• خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة

• رمز ديني سعودي يعبي المشهد

• الملك سلمان يفاجىء المملكة والعالم وانطروا

• السنة سنة محمد بن سلمان

• بليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة

• العلامة الفارقة بالمملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان

•حبس أنفس ببورصة الأسهم والأسواق المالية التي ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت

• محاولة تهريب شخصية لخارج المملكة بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية



• عارضة أزياء سعودية تسحر الجمهور

•مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي تضيع هدفها وترتد على بعض محركي القضية

• الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من الأدلة تغير مجرى قضية الخاشقجي.

مصر

• هجمة وإقبال على العقار المصري من الداخل والخارج

• بين مصر والإخوان "عشرة عمر" وهجماتهم ستصبح أعنف وأشرس.



• الهدف ثنائي: الأزهر وشيخه

• نجاحات الأخوين أديب عمرو وعماد الدين، في مرصد الأعين الفارغة

• صدمة موجعة للكرة المصرية

• ما يُشبه الثورة والانقلاب في المياه المصرية

• يستعيد شرم الشيخ عزه ويتغلب على محاولات كسره وإخماد وهجه



• محمد رمضان من "صرعة" إلى "صرعة" ومن جنون إلى جنون وسيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع.

• أفق مشحون أمام محمد صلاح

• علامات غريبة سنراها في الأهرامات وحولها وفوقها، أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي، تدهش العلماء وتحير المتابعين

• الرئيس السيسي سيبقى خاطفا للأنظار وسيبقى حاصدا أعلى نتيجة بين الرؤساء

• الإرهاب "ما بيلحق يضهر من الباب ليرجع من الشباك"



• محكمة مصرية وقاض لن يكونا بأمان.

• الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية

• حزن مصري على امتداد النيل



• مخططات لكسر محمد صلاح تفشل ويبقى هو البطل

• محاولات كشف وإفشال جريئة وخطيرة لتورط دولة يهز الأمن داخل مصر وهدف الأهداف الرئيس السيسي

الإمارات:

• الشيخ طحنون بن زايد ينيّم الإمارات على مفاجآت كبيرة ويوقظها على مفاجآت أكبر

• مرة جديدة تتجه الأنظار إلى برج خليفة لنشاهد مفاجأة المفاجآت

• في إحدى تحركاته، وزير خارجية الإمارات سيتحدى الخطر.

• تداول اسم الشيخ محمد بن زايد في سجلات تاريخية ذهبية ويُطرح بقوّة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية

• إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد

• تمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر

• تغيير منصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبوظبي



فلسطين:

• أهداف "كتائب القسام" الجديدة ستشكل مفاجآت للجميع

• استشهداف استقرار السلطة الفلسطينية من خلال زعزعة أركان ومحاولة الإطاحة برؤوس وقلب مناصب.

• الدخان الكثيف سيطرد اللون الأزرق من سماء القدس

• طابور من المستجدّات المتسارعة والدقيقة يقرع باب الرئيس محمود عباس

• أحمد الضيف في مهبّ بعض الملفات الخطيرة



• أحدهم سيُشعل ويدمّر مداميك من المسجد الأقصى

• مناورة بوجهين وهدفين في أجواء مفاعل ديمونا النووي

• أعجوبة الأعاجيب ستحصل في الأراضي المقدّسة.

اليمن:

• يتلقّى الحوثي رسالة لكل الرسائل والآتي أعظم

• ظهور مفاجئ للحوثي خارج مربّعه الأمني المعروف

• بين ليلة وضحاها، هدية يمنية تفتح الأبواب لمرحلة جديدة.

• حدث الأحداث يقلب مقاييس المواجهة وردات الفعل في صنعاء أو مطارها

• خرق بانتظار التحالف العربي.