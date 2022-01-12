شاهد .. اتفرج زوجة وائل شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز .. جمالها فاق جمال ياسمين لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض.

انت الان تتابع خبر اتفرج زوجة وائل شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز .. جمالها فاق جمال ياسمين لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورا للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجته الثانية التي كانت بعيدة عن الأضواء، ليتعرف الجمهور، لأول مرة، عليها عن قرب.

وتزوج الفنان المصري من الدكتورة “نرمين كمال” وهي من أصدقائه المقربين منذ فترة طويلة، واقتصر عقد القران على عائلة العريس والعروسة فقط في حفل عائلي بسيط.

والفنان وائل عبد العزيز كان متزوجًا من السيدة “مي أبو ربيع”، وفي ظل خلافاته مع شقيقته النجمة يـاسمين عبد العزيز، خرجت طليقته وكشفت أن وائل لا يتحمل أي شيء من نفقات نجلهما، منذ انفصالهما قبل 11 عاما.