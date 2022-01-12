شاهد .. صدر نسرين طافش يبرز أثناء جلسة تصوير ساخنة بإطلالة فاضحة.

انت الان تتابع خبر صدر نسرين طافش يبرز أثناء جلسة تصوير ساخنة بإطلالة فاضحة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الممثلة السورية الحسناء نسرين طافش جدلاً كبيراً في آخر ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شاركت نسرين طافش جمهورها صوراً من أحدث جلسات التصوير، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام".

وكتبت :"ركز على نفسك واستثمر طاقتك في تطوير نفسك، إفعل كل شيئ بشغف، وأحب نفسك أولاً، ذلك هو سر السعادة والنجاح".

وظهرت طافش مرتدية قميص رمادي اللون، وقد لفت بروز صدرها الأنظار ونال القسط الأكبر من التعليقات.

بالمقابل، برزت ملامح نسرين طافش الأنثوية بفضل مكياجها الخفيف وتسريحة شعرها الكلاسيكية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث أثنوا على الفنانة وتغزلوا بجمالها الذي وصفوه بالاستثنائي.