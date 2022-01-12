شاهد .. علامات نهاية العالم تظهر في مصر.. زين له الشيطان ارتكاب الفاحشة ..فتاه ذهبت إلى صديق والدها.. اختلى بها وحدث مالم يخطر على بال ابليس؟

انت الان تتابع خبر علامات نهاية العالم تظهر في مصر.. زين له الشيطان ارتكاب الفاحشة ..فتاه ذهبت إلى صديق والدها.. اختلى بها وحدث مالم يخطر على بال ابليس؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

عندما يتجرد الانسان من مشاعره يتجرد من ضميره وبالتالي يزين له الشيطان ارتكاب الجرائم دون أدنى شفقة أو رحمة وهو ما حدث مع فتاة بريئة في احدى القرى المصرية.



حالة من الحزن سيطرت على مركز قويسنا بمحافظة المنوفية في مصر عندما عثر الأهالي على جثة الفتاة “نهال” 17 سنة – ملقاة بالقرب من المنطقة الصناعية.

وكشفت التحريات مفاجآت من العيار الثقيل حيث أنه في يوم الجريمة. حدثت مشكلة بين نهال وأسرتها فذهبت إلى “أنور ص ” – 46 سنة – جارهم وصديق للأسرة لكي يحل لها مشكلتها .

المفاجأة أن المذكور تجرد من كافة المشاعر وتلبسه الشيطان وقرر استدراج الفتاة إلى مكان بعيد نسبياً عن القرية بحجة سماعها .



وهناك حاول الإعتداء عليها إلا أنها قاومته بعنف فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وبعد تتبع الهاتف المحمول للمجني عليها وُجد أن آخر رقم عليه يخص جارها الأربعيني. فتم تتبع هذا الخيط وتوصل الأمن للمعلومات المذكورة فجرى القبض عليه.