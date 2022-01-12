شاهد .. هيفاء وهبي تفقد عقلها وتنافس شقيقتها رولا يموت .. والجمهور يعلق: اوقح اطلالة على الإطلاق!

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تفقد عقلها وتنافس شقيقتها رولا يموت .. والجمهور يعلق: اوقح اطلالة على الإطلاق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتـداول رواد مواقع التواصل صور للفنانة هيفـاء وهبي بإطلالة جـريئـة جعلتها تبدو وكأنها فتاة عشـرينية، التي اعتمـدت فيها على أزياء أبرزت رشـاقتها وجعلتهـا تبدو أصغـر سناً .

واحدة من بين إطـلالات هيفاء وهبي التي أحـدثت بها ضـجة مؤخـراً كانـت إطلالة بملابـس السـباحة، ونشرت هيـفاء وهـبي عبر حسـابها بموقع وتـطبيق “انسـقرام” عدة صور لها في أحـدث ظهـور بإطلالة صـيفية بسـيطة مزجـت فيها العديد من الألوان.

كما ظهرت هيفـاء وهبي بشكـل مخـتلف وبدت أصغر وأنحف بوضوح، و اعتمـدت في إطـلاله على فسـتان طويـل فاتح مفتوح من إحدى الجوانب، وأرتدت شنـطة خضـراء وحذاء أزرق مع أكسسـوارات وطـلاء أظـافر من اللون الأصفر.

حيث أثـار ذلك جدل جمهورها ومتابعيها بسبب ظهورها بشـكل أصغر عن ما سبق.

وجاءت من ضمن التعـليقات :”هي صغـرت أمتـى معقـول دي هيفاء، إنتي تصغرين وأنا أكبر، هي هيـفاء حـالفة يمـين ما تكـبر، معقول جمالها ما بتـكبر”.