شاهد .. بعد أن ظهرت بملابس رجل.. ما لبسته الفنانة بلقيس في ظهورها الجديد صدم جمهورها !

انت الان تتابع خبر بعد أن ظهرت بملابس رجل.. ما لبسته الفنانة بلقيس في ظهورها الجديد صدم جمهورها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الفنانة بلقيس فتحي تصدر تراند السوشال ميديا بكليب أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية "صابرة"، وتمكنت من إحداث ضجة بأدائها التمثيلي الجريء وملابسها التقليدية والأجواء التي نقلت من خلالها حياة الفتاة القروية الصعبة.

وتم تصوير الكليب بين أحضان جبال الأطلس في المغرب، واختارت مجموعة من الأزياء التقليدية لبنات البادية، فتألقت بإطلالة بسيطة بألوان مبهجة مع تسريحة الشعر المشهورة التي تتزين بالجدائل وغطاء رأس يكشف مقدمته.

الفنانة اليمنية صدمت الجمهور فبعد أن ظهرت في حفلها بالرياض بملابس رجل حد اتهام الجمهور أثارت مجدداً الأنظار بجرأتها في تقمص شخصية الفتاة القروية بكافة تفاصيلها لناحية الملابس والاكسسوارات والألوان وكذلك تسريحة شعرها العادية، وظهورها كامل الكليب من دون مكياج، وتقديمها لدور العاشقة في قصة حب، كان أبطالها وجوه معروفة من الوسط الفني، أبرزها الممثل أمين الناجي، تحت إدارة المخرج عبد الرفيع العبديوي.

بلقيس في الأغنية تعاونت مع الملحن مروان أصيل والشاعر الغنائي يونس آدم والموزع الموسيقي أمين رحمون، وتعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية "la vie" وأغنية "تعالى شوف".