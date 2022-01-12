شاهد .. الفلكية الشهيره.. ليلى عبد اللطيف تطلق تنبؤات ناريه يشيب لها الراس وتصدم الجميع: 2022 اسوأ من 2021 وتحذر من أمر خطير جداً ؟

انت الان تتابع خبر الفلكية الشهيره.. ليلى عبد اللطيف تطلق تنبؤات ناريه يشيب لها الراس وتصدم الجميع: 2022 اسوأ من 2021 وتحذر من أمر خطير جداً ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشر الإعلامي اللبناني طوني_خليفة على قناته الخاصة على اليوتيوب حوارًا صغيرًا مع اللبنانية ليلى_عبد_اللطيف التي ستطل ليلة رأس السنة على قناة الجديد لتطلق لسلسلة توقعاتها للعام 2022.



سألها طوني ما إذا كانت ستكون سنة 2022 أسوأ من الـ 2021، وفاجأته بإجابتها حين قالت نعم وبإن بعض المناطق حول العالم ستواجه المجاعة وحروب اقتصادية كبيرة جدًا.



وقالت إن عام 2022 هو عام الإغتيالات في لبنان، وإن الدولار سيرتفع إلى أكثر من 20 آلاف ليرة.



كما قالت إن شخصيات سياسية لبنانية مهمة ستغادر الحياة السياسية ومنها من سيغيّبها الموت.

وعن أميركا قالت إنها من أكثر الدول التي تعاني كثيرًا في هذا العام.

قالت ليلى إنها خائفة من أن المصارف لا تسلم المودعين أموالهم على الـ 3990 وأن تعود إلى سياساتها القديمة أي إعطاء أموالهم على الـ 1500 ليرة لبنانية.



وعن الشخصيات السياسيىة العربية قالت إن بهعضم سيصاب بفيروس كورونا ويموت.

أما عن النجمات فقالت إنها سنة نجوى_كرمهيفاء_وهبينانسي_عجرم ومن مصر يسرا.