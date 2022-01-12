شاهد .. بإطلالة جريئة .. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوضعية ساخنة وصدر مكشوف اغضب الجمهور.

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة .. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوضعية ساخنة وصدر مكشوف اغضب الجمهور. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنانة السورية هيا مرعشلي عن آخر إطلالتها، حيث لاقت ردود فعل غاضبة كثيرة أجبرتها على إغلاق التعليقات.

وفي التفاصيل، نشرت مرعشلي صورتها خلال استمتاعها برحلة خاصة، وقد اختارت ارتداء فستان قصير كشف عن كامل ساقيها، إلى جانب أن صدرها ظهر جزئيا، فيما وصفت وضعيتها بالجريئة والساخنة.

وعلقت هيا مرعشلي على الصورة بالقول: "أحب نفسك كما أنت.. لا أحد يعطي ولا يأخذ إلا الله.. فاظمئن!".وانهالت كلمات الغزل وعبارات المحبة على الفنانة الحسناء، واصفين إياها بقطعة "سكر"، فيما اختار لها آخرون لقب "أيقونة الجمال العربي"، على حد وصفهم.

على صعيد آخر، رأى آخرون أن مرعشلي تجاوزت الخطوط الحمراء بإطلالتها الجريئة، مطالبين إياها بـ "الحشمة" واحترام العادات والتقاليد العربية المحافظة.

وعرفت هيا مرعشلي بشكل أكبر بعد مشاركتها بمسلسل "جلسات نسائية"، وهو يقدم قصة اجتماعية جديدة من إبداعات الكاتبة أمل حنا تروي حكاية عدة نساء يائسات مازلن يبحثن عن الحب في كل مكان رغم تقدم السن ببعضهن،