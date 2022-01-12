شاهد .. بإطلالة صارخة وظهور مثير .. ابنة (هيفاء وهبي) تظهر بملابس الحمام وتحدث ضجة .. وهذا ما قاله الجمهور.

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة وظهور مثير .. ابنة (هيفاء وهبي) تظهر بملابس الحمام وتحدث ضجة .. وهذا ما قاله الجمهور. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت الفنانة الاستعراضية زينب فياض على متابعيها بعد غياب طويل بإطلالة غير متوقعة.

وشاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام"، حيث ظهرت بروب الحمام.

وظهر زينب تحمل فنجان قهوة، كما برزت ملامحها الانثوية من خلال ميك أب قوي.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنانة وتناقلونا عبر منصات التواصل الاخرى، حيث احتفوا بجمالها وأنوثتها.

بالمقابل، رأى آخرون بأن زينب لم توفق بإطلالتها وأنها مصطنعة كونها "حاطة مكياج وطالعة من الشاور!"، على حد وصفهم.

تجدر الإشارة إلى أن زينب فياض نشرت مقطع فيديو وهي تحاول تقليد والدتها أثناء تأديتها أغنية “ست البنات”.

وأثارت زينب اهتمام الجمهور بسبب تشابهها مع والدتها هيفاء وهبي، كما حاز المقطع على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي