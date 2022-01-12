شاهد .. ظهوره الطفولي فاق الوصف (سليم).. إبن الفنانة المصرية منى زكي وأحمد حلمي بعدما كبر.. لن تصدق كيف أصبح؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهوره الطفولي فاق الوصف (سليم).. إبن الفنانة المصرية منى زكي وأحمد حلمي بعدما كبر.. لن تصدق كيف أصبح؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

قامت الفنانة منى زكي، بنشر صور لنجلها سليم، عبر خاصية «انستا ستوري»، وذلك على موقع الصور انستجرام.



حيث حرصت الفنانة على إخفاء ملامح وجــه ابنهـا، وقامت بالتقاط الصورة من الخـلـف، وقد ظهر فيها ابنها وهو يحمل حقيبته المدرسية، متجــهــا إلى المدرسة.

أرفقت تلك الصورة،منى زكي التي نشرتها على خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بتعليق طريف قالت فيه: “يا مسهل يارب.. التالت.. ربنا يستر”.

الجدير بالذكر أن الفنانة منى زكي متزوجة من الفنان “أحمد حلمي” منذ عام 2002، وقد رزقا بإبنتهما الكبرى “لي لي” عام 2003، وابنهما الثاني “سليم” عام 2014، والثالث “يونس” عام 2017.