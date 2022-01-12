شاهد .. لن تصدق ما الذي شاهده .. حارس مقبرة الفنانة (رجاء الجداوي) يكشف عن شي خرج من مقبرتها جعله يفر مرعوباً من هول ما شاهده!. ثم نقل جثمانها لمكان اخر؟!.. تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما الذي شاهده .. حارس مقبرة الفنانة (رجاء الجداوي) يكشف عن شي خرج من مقبرتها جعله يفر مرعوباً من هول ما شاهده!. ثم نقل جثمانها لمكان اخر؟!.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات قديمة لابنة الراحلة الفنانة رجاء الجداوي والتي أثارت في حينها ضجة كبيرة بالتزامن مع وفاة ودفن صديقتها المقربة.

الفنانة دلال عبدالعزيز بعد وفاتها السبت الماضي والتي توفت بنفس السبب الذي توفت فيها صديقتها رجاء جراء اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وجاءت تصريحات أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي حول خروج حشرات من قبر والدتها التي توفت جراء اصابتها بفيروس كورونا .

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الماضي 2020 بعد احتجازها فى الحجر الصحي. عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.

ويشار إلى أنه بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحات لأميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

عن حشرات تخرج من قبر والدتها المتوفية بكورونا خرجت أميرة في مداخلة تلفزيونية لتعلق على الأمر بتفصيل أكبر.

أميرة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” في أكتوبر الماضي. أكدت أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن” الخاص بعائلتها.

وأضافت موضحة “قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها”.

ولفتت ابنة رجاء الجداوي: “عائلتنا لا تضع أسماء السيدات على المقابر عند وفاتهن. وهذا الأمر متروك بيد كبار العائلة، وإذا أرادت أمي كتابة اسمها على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحيلها”.

وقالت أميرة مختار في نهاية حديثها إن والدتها الراحلة رأت الحالة التي هي عليها المقابر الآن.

وكانت قد زارتها قبل وفاتها بنحو شهرين، وتفاجأت بشكلها الذي لم يختلف كثيراً عن ذاك الأساسي.

واختتمت بالقول: “المهم اللي جوه القبر مش اللي بره، هذه الجملة كانت ترددها أمي لي كثيرا. وكانت بتقولي يارب القبر يكون منور.”