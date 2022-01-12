شاهد .. رقم خيالي هائل..لن تصدق حجم ثروة الفنان الكوميدي القدير اشرف عبد الباقي نجم مسرح مصر الشهر..وكم تبلغ بعد الكشف عنها ؟

انت الان تتابع خبر رقم خيالي هائل..لن تصدق حجم ثروة الفنان الكوميدي القدير اشرف عبد الباقي نجم مسرح مصر الشهر..وكم تبلغ بعد الكشف عنها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

يتباهى معظم النجوم بثرواتهم وممتلكاتهم، ويحاولون الظهور بأفضل هيئة في المناسبات العامة، إلا أن البعض منهم يحرص على التزام التواضع وعدم لفت الأنظار إليهم

حتى أن الجمهور غالبا ما يضعهم في قائمة فقراء المهنة وذلك على الرغم من أن ثرواتهم تقدر بالملايين بينهم الفنان الكوميدي المتالق اشرف عبدالباقي .

الفنان أشرف عبد الباقي بطل مسلسل راجل و ست ستات ، استطاع أن يسكن قلوب الجماهير، ويشعرهم بأنه واحدا منهم وأنه يشعر بـأزماتهم، إلى جانب كونه واحد من الفنانين الذين لا يتعمدون التباهي بممتلكاتهم وملابسهم،

وذلك على الرغم من أن ثروته تتعدى الـ?? مليون جنيه، والتي تحصل عليها من عمله في الفن ومن شركته المتخصصة في تجارة أعمال الخشب والنجارة