شاهد .. مفاجأة صادمة لا يعرفها الكثير .. هذه هي الديانة الحقيقية لـ زوجة الفنان رامز جلال .. والجميع في صدمة كبيرة منها! (التفاصيل كاملة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة لا يعرفها الكثير .. هذه هي الديانة الحقيقية لـ زوجة الفنان رامز جلال .. والجميع في صدمة كبيرة منها! (التفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعد الفنان رامز جلال متميز بشقاوة لا مثيل لها رغم سنه الكبير، لذا يوصف دائمًا بـالمجنون والشقي، فهو يجرب العديد من المقالب المختلفة والخطيرة في زملائه وأصدقائه.

وعلى الرغم من النجاح الذي يحصده الفنان رامز جلال كل رمضان ببرامج المقالب التي يقدمها إلا أن الكثير من حياته الشخصية تبدو غير معروفة للجمهور وذلك بسبب بعده عن الأضواء وندرة ظهوره في برامج تلفزيونية باستثناء برنامجه.

زوجة الفنان رامز جلال ونجله

لم يعرف عنها أحد شيئاً حتى كشفت عنها الإعلامية الكويتية مى العيدان، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديو «إنستجرام» لرامز جلال برفقة زوجته التي استقبلت الجماهير بشكل إيجابي، طويلة بشكل خاص لأنها كانت جميلة جدا.

لكن المفاجأة في كون الفتاة غير معروفة حتى بعد نشر صورتها، ولم يعرف أحد اسمها ولا ديانتها، ومع أن ملامحها تبدو أوروبية إلا أن كثيرين رجحوا أن تكون مواطنة مصرية

وخلال مداخله له مع الإعلامي شريف عامر، كان رامز جلال قد تحدث حينها عن زوجته وأن لديه طفل يدعى "ياسر" على اسم شقيقه.