شاهد .. فتيل الخلافات تشتعل..تهم خطيرة تهز الاراضي التركية وتلاحق ابطال مسلسلي قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان.. والمؤلف يرد؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر فتيل الخلافات تشتعل..تهم خطيرة تهز الاراضي التركية وتلاحق ابطال مسلسلي قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان.. والمؤلف يرد؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

يواجه المسلسلان الشهيران قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان انتقادات حادة وتهما بتوجيه رسائل سياسية مبطنة، بالرغم من تحقيقهما نجاحا باهرا، وتخطي عدد المشاهدات عتبة الـ 3 مليار.



ومع تزايد التهم على العملين الذين أثرا في المشاهدين بإحيائهما لعبق الماضي وفتح نوافذ التاريخ على قصص الغزاة والفاتحين،

خرج صاحبهما للرد والتوضيح، خاصة بعد ربطهما بدعم حزب العدالة والتنمية والدولة العثمانية.

وظهر “محمد بوزداغ” كاتب ومنتج ومؤلف مسلسلي قيامة أرطغرل وقيامة عثمان وغيرهما من المسلسلات والأفلام التاريخية على برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة يقول:

“أن قيامة أرطغرل وقيامة عثمان لم يمولا من قبل حزب العدالة والتنمية التركي أو أي حزب سياسي آخر، ولا يحملان أي رقابة أو توجيه سياسي لأحداثهما”.



في ذات السياق أشار إلى أن المسلسل التاريخي لا يهدف إلى تعليم التاريخ، بالقدر الذي يسعى فيه إلى فتح نافذة تاريخية والتركيز عليها، وأنه من غير المنطقي أن تكون قصة المسلسل في القرن الـ 13 ولها رسائل سياسية.



وعن سبب إخراج المسلسلين أكد بأنه أراد أن ينقل للمشاهدين والمسلمين وكل الناس في العالم قصة القيامة التي كانت من أقوى الدول في العالم التي شهدها التاريخ المعاصر،

والتي تأسست على يد قبيلة الكاي التركمانية وهي قبيلة صغيرة مأواها الخيام والأرياف لكنها تمتلك قوة إيمان وشجاعة وصبر وثبات مما جعلها تنجح في التصدي للأعداء من كافة القوى العظمى.

وبين أنه أنهى دراسة التاريخ في الجامعة وكان طموحاً من أجل إحياء آثار تاريخ العالم الإسلامي ونقلها إلى المشاهدين حول العالم، لافتا إلى أنه لاحظ وجود تشابه في الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي في الوقت الحالي،

مع ظروف قيامة أرطغرل وتأسيس الدول العثمانية، من حيث تكالب القوى العالمية عليها، وانشغال المسلمين بالاقتتال الداخلي فيما بينهم.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار موقع تصوير مسلسل قيامة أرطغرل أكثر من مرة، وهو ما دفع بعض الأطراف من المعارضين لتوجيه أصابع الاتهام للعمل.



وقال بوزداغ في هذا الشأن أن أردوغان زار موقع تصوير قيامة أرطغرل لأنه معجب به، كما فعل عدة رؤساء مسلمين وعرب والكثير من الرموز حول العالم، فهل جميعهم مولوا المسلسلين.