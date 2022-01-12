شاهد .. ميشال حايك أشهر فلكي لبناني.. يفجر تنبؤات خطيرة هذا ماسيحدث في ٢٠٢٢.. ومصير مرعب لمحمد صلاح ومحمد رمضان وعمرو أديب ؟اليكم التفاصيل المخيفة

انت الان تتابع خبر ميشال حايك أشهر فلكي لبناني.. يفجر تنبؤات خطيرة هذا ماسيحدث في ٢٠٢٢.. ومصير مرعب لمحمد صلاح ومحمد رمضان وعمرو أديب ؟اليكم التفاصيل المخيفة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

2022عام ملؤه الأماني استقبله المصريون والعالم، ويعد علم الفلك من بين الذي، يبحث عنه المصريون لمعرفة الفلك وكشف الفلكي اللبناني ميشال حايك عن أبرز توقعاته وتنبؤاته للمصريين في عام 2022.



تحدث الحايك عن النجم المصري محمد صلاح، هناك مخططات لكسر محمد صلاح ستفشل ويكون هو البطل، وعن محمدرمضان، من صرعة إلى صرعة ومن جنون إلى جنون وسيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع .

واضاف الفلكي اللبناني هناك علامات غريبة سيراها في عام 2022 عند محيط الأهرامات، وأضواء وأجسام وتحركات ستظهر وتختفي، وأن هذه الأجسام والعلامات ستثير دهشة العلماء، وحيرة المواطنين.



وتابع الفلكي اللبناني ان شرم الشيخ في عام 2022 سوف تستعيد عزها وتتغلب على محاولات كسرها، وتحدث عن الشقيقين الإعلاميين عمرو وعما اديب نجاحات الاخوين عمرو وعماد الدين، في مرصد الأعين الفارغة .