شاهد .. اقترب عمرها من 60 عاماً ..أشهر وأجمل عانس في الوسط الفني ..لأسباب غريبة لم تتزوج حتى الآن.. لن تصدق ماهو الإسم ؟

انت الان تتابع خبر اقترب عمرها من 60 عاماً ..أشهر وأجمل عانس في الوسط الفني ..لأسباب غريبة لم تتزوج حتى الآن.. لن تصدق ماهو الإسم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

من المعتقدات السلبية والخاطئة في مصر، أن على الفتاة الزواج قبل أن تتخطى الثلاثين، ولكن هناك الكثيرات كسرن هذه المعتقدات الغريبة بتجاوزهن هذا السن دون حاجة للزواج؛ لطالما لم يتوفر لديهن الشخص المناسب.



وهذه الفنانة لم تتزوج حتى الأن في مصر والعالم العربي، لأسباب مختلفة، نذكرها لكم.

ميسرة

اقتربت الفنانة المصرية ميسرة من سن الـ 60 عامًا، ومازالت حتى الأن لم تتزوج، فأكدت أنها باتت لا تفكر في الزواج.



وقالت في تصريحات سابقة إن فرصها في الإنجاب باتت قليلة منذ دخولها سن الأربعين لذلك توقفت عن التفكير في الدواج.

كذلك ترى أنها باتت شخصية مستقلة تعتمد على نفسها ويصعب عليها التعامل مع رجال الأن، خاصة أنها مرت بعدة تجارب فاشلة أثناء فترة شبابها.



فأوضحت أنها قابلت عدد كبير من الرجال بعد عودتها من لندن، لكن كان لديهم شيرزوفرنيا

وأضافت: يقولون ما لا يفعلون.

لديهم أفكار مختلفة تماماً عن تلك التي يتحدثون عنها. ومن جانبي، لن أرضى بالزواج من رجل لمجرد أن يكون «ضل حيطة».

كذلك قالت: فقد تربيت في ظل رجل مثقف وواع ولديه صفات الرجولة الحقيقية وهو والدي رحمه الله، لذا لن أقبل بأقل من ذلك.