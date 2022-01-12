شاهد .. قوي الملاحظة سيخمن من تكون .. هذه الطفلة اصبحت أشهر فنانة ولقبت بملكة جمال التسعينات .. شاركت عادل إمام وتزوجت شقيق هذه الفنانة المشهورة؟ صورة

انت الان تتابع خبر قوي الملاحظة سيخمن من تكون .. هذه الطفلة اصبحت أشهر فنانة ولقبت بملكة جمال التسعينات .. شاركت عادل إمام وتزوجت شقيق هذه الفنانة المشهورة؟ صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، بتداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حين ما كانت طفلة في سنوات عمرها الأولى.

هذه الطفلة هي الفنانة المصرية “داليا البحيري” التي تمكنت من حصد كم كبير من التعليقات على تلك الصورة النادرة من طفولتها،

وقد تناقلها عدد كبير من محبيها، ومن أبرز التعليقات: “شكلك متغيرش كتير نفس الملامح”، “ملكة حتى وأنتي صغيرة”، “حتى وأنتي صغيرة شخصية برضه”.

وحازت الفنانة داليا البحيري على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما جاء ترتيبها 27 في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام.

وقالت داليا البحيري إنها كانت سعيدة جدا في الحفل الذي أقيم بتلك المناسبة، والذي كان عمرو دياب ومحمد فؤاد يغنيان به.

وذكرت أن الحفل استمر للرابعة صباحا، لكنها لم تعلم بالنتيجة إلى في التاسعة من صباح ذلك اليوم، حين بدأ هاتف منزاها بالرنين الذي لم يتوقف بسبب الصحافة التي أرادت التصوير في منزلها ومقابلة أهلها.

يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري كانت متزوجه من الراحل “فريد المرشدي” إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي”، أي أن داليا البحيري كانت بمثابة زوجة شقيق الفنانة ناهد السباعي.



أنجبت الفنانة داليا البحيري من الزوج الثاني لها الراحل فريد المرشدي إبنتها “قسمت” التى عمتها هي ناهد السباعي ، والجدير بالذكر بأن قوة العلاقة بين الفنانة وإبنة شقيقها الراحل، الذي توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم .