شاهد .. ماهلاغا جابري تكسر كل الحواجز وتستعرض مفاتنها وخلفيتها بإطلالة خادشة !!

انت الان تتابع خبر ماهلاغا جابري تكسر كل الحواجز وتستعرض مفاتنها وخلفيتها بإطلالة خادشة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ماهلاغا بالصور وهي ترتدي مايوه سباحة من قطعة واحدة، واضعة على خصرها قطعة قماش بيضاء مشبّكة، والتقطت ماهلاغا هذه الصور من جلسة تصوير حديثة خضعت لها أثناء تواجدها في أحد الشواطئ في ميامي.

تفاعل المتابعون مع الصور التي شاركتهم ماهلاغا عبر حسابها الخاص، وعبروا عن حبهم لها وإعجابهم الكبير بإطلالتها التي وصفها معظمهم بالمثيرة، كما وعلقت الجابري على المنشور ذاته، قائلة: "كن نوعك الخاص من ملابس السباحة الجميلة".

يذكر أن ماهلاغا تألقت مسبقا بإطلالاتها التي دائما ما كانت تبهر الجمهور.