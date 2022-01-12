شاهد .. بأجرأ اطلالة على الكرة الأرضيه.. ديمي روز بدون ملابس تماما بأحدث صورها.. والجمهور يفقدون السيطرة على غرائزهم؟

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلالة على الكرة الأرضيه.. ديمي روز بدون ملابس تماما بأحدث صورها.. والجمهور يفقدون السيطرة على غرائزهم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثارت الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها عارية تماماً.



فإستعرضت جسدها وهي جالسة على الأرض بمكان عام، وغطت صدرها بأوراق الورود، ما أثار بلبلة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ديمي ضجة، فكانت ظهرت بصورة سابقة وهي تقف في منطقة غير معروفة، وترتدي "سترينغ"

أسود اللون، ولم ترتدِ حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.



متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنهم عبروا عن إستيائهم، خصوصاً أنها تتواجد في مكان عام.