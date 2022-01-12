شاهد .. الفنانة حورية فرغلي.. تكشف تفاصيل نارية عن الفيلم الذي ندمت عن المشاركة فيه طيلة حياتها وتمنت الموت.. لن تصدق كيف ظهرت بمشهد ساخن وخادش للحياء ؟

انت الان تتابع خبر الفنانة حورية فرغلي.. تكشف تفاصيل نارية عن الفيلم الذي ندمت عن المشاركة فيه طيلة حياتها وتمنت الموت.. لن تصدق كيف ظهرت بمشهد ساخن وخادش للحياء ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن ندمها على الشديد بظهورها عارية في المشاهد في اعمالها في السينما او التلفزيون.



واشارت إلى عدم رضاها كذلك عن مشاركتها في مسلسل ”أيام“ الذي يعرض حاليا على منصة ”اتفرج“.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحفية، ”ندمت على دوري في فيلم ”كلمني شكرًا“ للمخرج خالد يوسف، ولو عاد بي الزمن لما قدمت مشاهدي العارية أمام شاشة الكومبيوتر في الفيلم“.



وأضافت الفنانة المصرية، وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط: ”غير راضية أيضا عن مشاركتي في فيلم ”براءة ريا وسكينة“ الذي لم يعرض بعد“.

وعن مشاركتها في مسلسل ”أيام“، قالت: ”بعد نجاح مسلسل ”ساحرة الجنوب“ وقعت مع المنتج صادق الصباح عقدا لمسلسل اسمه ”بنت من الصعيد“،

ثم حدثت مشكلة عطلت تنفيذه، وعقب عودتي للساحة الفنية بعد رحلة علاجي، عرض عليّ الصباح البدء في المسلسل الذي غيرنا اسمه لـ“أيام“،

وقررنا تصويره بالكامل في لبنان، ولكن مع الأسف عودتي لم تكن بالقوة نفسها، وأنا غير راضية إلى حد ما عن النسخة النهائية التي ظهر بها العمل“.

وأضافت: ”كنا نصور في مكان حار جدا في لبنان، والحارة التي صورنا بها هي نفسها التي شهدت تصوير مسلسل ”ملوك الجدعنة“ في موسم رمضان الماضي،

كما أنني غير راضية عن الإعلان المصغر الذي عرض على منصة اتفرج“ قبل العرض الرئيسي للعمل، لأنني وقعت مع الشركة على أن أكون البطلة الرئيسية للعمل، وليس أن يكون العمل بطولة جماعية.

وأشارت إلى أن: ”ترتيب الأسماء على التتر جاء عكس اتفاقي معهم، وشعرت في المجمل أن هناك محاباة من الشركة المنتجة لآخرين على حسابي،

وقد تمنيت أن تكون عودتي أقوى من ذلك، رغم أنني بذلت مجهودا كبيرا في شخصية ”رباب“ التي أضفت لها ملامح لم تكن واردة في السيناريو على غرار خفة دمها مثلا“.



وعن المدة التي غابت فيها عن الشاشة والجمهور، قالت فرغلي ”تمنيت الموت طوال تلك الفترة، لا سيما أنني لم أخرج فيها من بيتي وأعتبرها الأسوأ في حياتي؛

لأن شكلي تشوه بسبب أنفي وكرهت نفسي، وكنت أتعمد تغطية كل المرايا في منزلي حتى لا أرى نفسي فيها، وفقدت حاستي الشم والتذوق“.