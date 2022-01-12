شاهد .. تفاصيل مشوقة وتطورات جديدة لقضية (فيلا نانسي عجرم).. محامي القتيل يفضح اسرار صادمة ويؤكد ضلوع الفنانة اللبنانية نانسي بهذا الأمر ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مشوقة وتطورات جديدة لقضية (فيلا نانسي عجرم).. محامي القتيل يفضح اسرار صادمة ويؤكد ضلوع الفنانة اللبنانية نانسي بهذا الأمر ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أعلن أشرف الموسوي المحامي اللبناني نفي ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة من إعادة توكيله من قبل عائلة القتيل محمد الموسى الذي قتل في القضية المشهورة على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



حيث أكد الموسوي، في اتصال لموقع ”فوشيا“، أنه لم يتلق اتصالا من قبل عائلة القتيل محمد الموسى للتفاوض معه حول إعادة توكيله في هذه القضية.

أضاف الموسوي: ”لا علاقة لي في هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأنا تخليت في وقت سابق عن هذه القضية بقرار شخصي نظرا للحساسية القضائية“.



واسترسل أشرف الموسوي بحديثه مؤكداً عدم علمه بما جرى تداوله من قبل عائلة محمد الموسى حول إعادة فتح القضية بعد توافر مستندات مهمة تكشف حقائق وُصفت بـ“الصادمة“، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنه وفقاً لمصادره الخاصة واطلاعه على مجريات الأحداث التي تطرأ على هذه القضية، قد جرى استدعاء الفنانة نانسي عجرم والاستماع إلى إفادتها بصفة اتفرج فضلا عن عدد من الأشخاص القائمين على التحقيق،

كاشفاً أنه كان من المفترض أن يتم أمس الاستماع إلى شهادة الدكتور فادي الهاشم إلا أنه جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر بسبب إضراب المساعدين القضائيين.



وأكد أشرف الموسوي أن هناك عدة تطورات في القضية ستكشفها الهيئة الاتهامية في جبل لبنان والتي ستؤدي إلى فتح أفق قانونية جديدة، فضلا عن صدور قرار اتهامي وسيحال الملف إلى محكمة الجنايات.

وفي نفس السياق، فقد تداولت العديد من الأخبار التي تشير إلى أن عائلة القتيل تملك أدلة جديدة تؤكد تواجد العديد من الإتصالات بين محمد والدكتور فادي الهاشم وهو ما كان قد نفاه الأخير.