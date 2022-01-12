شاهد .. لن تصدق ان هذا هو الرجل الذي اشعل العداوة بين إلهام شاهين ونادية الجندي وما سر الشتائم القبيحة ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 09:00 مساءً | (مايا)

في السابق قالوا "عدوك ابن كارك " .. لكن المقولة هذه تبدو أكثر وضوحا فى الوسط الفني وذلك لتسليط الضوء المستمر عليهم و يشهد أبناء المهنة الواحدة، بعض الخلافات.

فقد يكون الأمر متعلقًا بالغيرة وهي صفة بشرية، أو أنها المنافسة، وذلك لمحاولة كل منهم إثبات أنه الأجدر، وأحيانا يصل الأمر إلى التطاول وتبادل الاتهامات والتراشق بالأ ففي الماضي كانت الجرائد والمجلات تكشف عن أسرار الخلافات، إلا أنه في عصر "السوشيال ميديا" لم يعد هناك شيء يخفى على الناس، بعدما باتت هى المتنفس الوحيد للتعبير عن الغضب فى النفوس، وهي معارك لم تعد تقتصر على أطرافها، بل يشارك فيها الجمهور حيث يحتشد "الفانز" وراء نجمه المفضل في معاركه. نادية الجندى وإلهام شاهين "الألقاب والأفيش والتتر" من أسباب الخلافات والنزاعات بين الفنانين، وقد تسبب في اندلاع مشاكل كبيرة بينهم، كما حدث بين الفنانتين نادية الجندى وإلهام شاهين فى عام 2002 عندما اشتركتا فى بطولة فيلم "الرغبة"، بسبب اعتراض "إلهام" على وضع لقب "نجمة الجماهير" لنادية الجندى على أفيش الفيلم. وقد توسعت دائرة الخلاف بعد أن اختيرت نادية الجندى كأفضل ممثلة عن الفيلم، فيما أعربت "إلهام" عن رفضها العمل معها مجددًا، قائلة إنها "مستعدة للمشاركة فى البطولة مع أى زميلة إلا نادية الجندي".