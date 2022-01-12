شاهد .. بإطلالة نارية .. نسرين طافش تستعرض صدرها بشكل خادش .. كشفت أكثر مما أخفت !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة نارية .. نسرين طافش تستعرض صدرها بشكل خادش .. كشفت أكثر مما أخفت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة السورية ​نسرين طافش​، مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بكامل عفويتها.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: "اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور ، و يقولون لك انه في وسعك أن تضيئ العالم".

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صور نسرين متغزلين بجمالها الأخآذ ونعومة إطلالتها.

وكانت قد شاركت نسرين طافش الجمهور مجموعة صور لها من زيارتها إلى سوريا، وظهرت بإطلالة يومية مميزة.

نسرين إرتدت بيجاما رياضية باللون الاخضر القاتم، وتركت شعرها منسدل على كتفها بطريقة عفوية، كما طبقت على وجهها ماكياجاً ناعماً جداً أبرز جمال ملامحها.