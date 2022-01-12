شاهد .. اتفرج .. بعد غياب 28 عام ظهور مفزع للفنانة المصرية الحسناء هدى رمزي وصدمت جمهورها.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد غدر الزمان؟ صور

انت الان تتابع خبر اتفرج .. بعد غياب 28 عام ظهور مفزع للفنانة المصرية الحسناء هدى رمزي وصدمت جمهورها.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد غدر الزمان؟ صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/12 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )

قام رواد مواقع التواصل الإجتماعية بتداول صورة لأخر ظهور للفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي،

حيث ظهرت قبل شهر تقريبا في حفل عقد قرآن ابن شقيقها المنتج محمد حسن رمزي وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور.

وظهرت هدى رمزي بملامح مختلفة تماماً حيث صدمت الجمهور لدرجة لأت البعض لم يتعرف عليها أبداً.



وولد هدى رمزي في 10 نوفمبر سنة 1958م لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وأخوها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

وبدأت الفنانة هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم “الرداء الابيض من اخراج والدها

بعد إلحاحها حتي بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

ومن ابرز أعمال هدى رمزي الفنية: «حنفي الابهة وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الاصرار،

امرأتان، الرداء الابيض”، ومسلسلات “أحلام الفتي الطائر،السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخري، علي الزيبق»