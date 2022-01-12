شاهد .. وأخيراً .. هذه الفتاة خطفت قلب كاظم الساهر .. اتفرج مدى جمالها .. والمفاجأة بعمرها وجنسيتها

انت الان تتابع خبر وأخيراً .. هذه الفتاة خطفت قلب كاظم الساهر .. اتفرج مدى جمالها .. والمفاجأة بعمرها وجنسيتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عزف الفنان كاظم الساهر عن الزواج لأكثر من 20 عامًا، بعد أن تزوج مرة واحدة في حياته وهو في الـ21 من عُمره، استمر زواجه من أم ولديه وسام وعمر سنوات طويلة اقتربت من الـ20 عامًا، حتى دبت خلافات بينهما انتهت بالانفصال.

استمر القيصر كاظم الساهر، يرفض الزواج لمدة طويلة حتى ظهر في صور مسربة مع شابة تونسية جميلة في حياته تدعى سارة قيل أنها المحظوظة التي ظفرت بقلب معشوق النساء في الوطن العربي.

وانتشرت مجدداً صورة للفنان كاظم الساهر مع الشابة التي سبق أن انتشرت صورته معها خلال تصوير الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز".

وذكر حينها أنّ الصورة تم تسربيها للضغط على الساهر لإعلان قصة الحب التي سبق أن تحدّث عنها في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، لكن القيصر الذي كعادته يحيط كل ما يتعلّق بحياته الخاصة بالسرّية، التزم الصمت ولم يعلّق على الصورة.

كما اعتاد «الساهر» التكتّم التام على تفاصيل حياته الشخصية، لا تزال السرية تلحق بزوجته الجديدة، التي لم تظهر إلا بعض المعلومات حول حياتها.

فهي فتاة تونسية تدعى سارة لا تعمل في الوسط الفني، وسبق وانتشرت عدة صور تجمعها بالساهر قبل تأكيد خبر الزواج.

إحدى تلك الصور كانت تجلس بجواره كاظم وسط مجموعة من الأصدقاء ونجليه، وانتشرت صور آخرى وسط موجة من الصور لامرأة ثانية اعتقد البعض بأنها خطيبته، وهي امرأة تعمل بالمجال الإعلامي ومهندسة ديكور، تدعى سارة، لكنها مغربية.