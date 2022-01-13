شاهد .. كوميدي مشهور .. تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة جداً .. توفي في شبابه بعد صراع طويل مع المرض وأبكى مصر كلها .. هل تعرفت عليه.؟

انت الان تتابع خبر كوميدي مشهور .. تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة جداً .. توفي في شبابه بعد صراع طويل مع المرض وأبكى مصر كلها .. هل تعرفت عليه.؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لصبي صغير، وكُتِب عليها أنها لكوميديان راحل في عُمر الصبا، حيث كان في تلك الصـورة يبلغ من العمر قرابة الـ12 عامًا، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.

إنه الفنان الراحل “طلعت زكريا” الذي نشرت إبنته إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة نادرة له، وعلّقت عليها قائلة ” قصه صورة.. بابا كان دائما بيحكيلى عن ذكرياته وعن قد ايه الواحد كل مابيكبر بيفقد الشغف للاشياء اللى حواليه مكنتش ببقا فاهمه كلامه لغايه لما كبرت وبقيت احس ده”.

وتابعت ” الصورة دى مثلا وهو صغير كان قد ايه فرحان انهم بقا عندهم تلفزيون وقرر وقتها انه يتصور جنبه وهو فرحان اوى فعلا كل مابنكبر انبهارنا بالاشياء بيقل ربنا يرحمك يانور عينيه”.

جدير بالذكر أن الممثل الراحل طلعت زكريا تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عددًا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الناجحة.

واشتهر طلعت بأدواره الكوميدية وقدم العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج، ومن أهم أفلامه ” طباخ الريس، حاحا وتفاحة، سيد العاطفي، الفيل في المنديل، صياد اليمام، قصة الحي الشعبي، كلام في الحب، حريم كريم،حرامية في تايلاند، كلم ماما، حرامية في كي جي تو وغيرها “، وكان فيلم طباخ الريس هو أول بطولة يخوضها من خلال مشواره في السينما.

ومن ابرز المسرحيات التي شارك فيها : “البعبع، دو ري مي فاصوليا – مع الراحل سمير غانم -، وراء كل مجنون امرأة، كحيون ربح المليون، سكر هانم، وبعدين، بابا جاب موز”، ومن مسلسلاته نذكر :”مبروك جالك قلق، العراف، من غير ميعاد، ضبط وإحضار”.

وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (ايمي طلعت زكريا)، وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.

من ناحية أخري، دخلت الفنانة هنـا الزاهد في نوبة بكاء مثيرة خلال لقائها في “برنامج مع النجوم” منذ عدة أيام مع الإعلامية إنجي علي، بعدما تذكرت زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريـا.

وقالت هنا: “طلعت زكريا انا مفتقداه كله، لأنه هو الي مربيني أنا واخواتي من وأنا في سادسة إبتدائي، هو إنسان بمعنى الكلمة، أنا كبرت لاقيته، هو أبويا اللي رباني انا واخواتي وكنت أناديه بـ دادي”.

وأضافت” طلعت كان حنون وطيب جدًا، و كنت بحكيله اللي مقدرش احكيه لأمي بحبه جدا الله يرحمه، و آخر 9 سنين من عمره كان مريض ولكن كان ما يبينش، وكاتم لأي أوجاع، من حزننا عليه عزلنا البيت بعد وفاته واشترينا بيت جنب البيت القديم بالظبط.. الله يرحمه”.

وأوضحت هنا الزاهد أن أفراد عائلتها لم يكونوا قادرين على العيش في نفس المنزل بعد وفاة طلعت زكريا، وهو ما دفعهم للانتقال إلى منزل مجاور له، للابتعاد عن الذكريات المرتبطة بالمكان.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا أصيب في سبتمبر 2007 بإلتهاب بأحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا.