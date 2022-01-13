شاهد .. لما شاف ابنك المشهد الساخن بتاعك مع الزعيم عادل إمام عمل إيه؟.. رد جريء من فريدة سيف النصر؟ تفاصيل مثيره

انت الان تتابع خبر لما شاف ابنك المشهد الساخن بتاعك مع الزعيم عادل إمام عمل إيه؟.. رد جريء من فريدة سيف النصر؟ تفاصيل مثيره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تعد فريدة سيف النصر، احدى جميلات ثمانينات القرن الماضي، وقد اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، وتبناها فنيًا الفنان سمير غانم وضمها إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح وظهرت بعدها في عدة من الأفلام.

وأشعلت فريدة سيف النصر جدلا ببعض الأدوار التي قدمتها، فقد اعتبرها البعض جريئة، وأبرزها دورها في فيلم الهلفوت مع الزعيم عادل إمام.



وحكت الفنانة فريدة سيف النصر خلال لقاء سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود على محطة ART""، عن مشهد "تحت السرير

" بينها وبين عادل في فيلم الهلفوت وقالت: المشهد مكنش كدا خالص وحصلت لي مشكله يومها مع أسامة اللي هو أبو ابني لانه كان غيور جدا.

وأضافت: أنا المفروض بنزل استخبى تحت السرير عشان جوزي فتح الباب ودخل ومش عارفة والمفروض عادل إمام بيخش يستخبى الناحية التانية طبعاً انا مقدرش اقول للأستاذ عادل امام ايه الي انت عملته دا طبعاً انا موت في جلدي بس خلاص امر الله ونفذ هو طبعاً بثقله اتكى على ظهري ومخلصتش!!



وردا على سؤال ابنك لما شاف المشهد بتاع عادل امام عمل إيه؟ قالت فريدة سيف النصر: إبني كان صغير بس هو ما بيقلي أصلا بس بحس لما فيه حاجات بتنعرض على الشاشة بيضايق بس محمد بيحترمني جداً بصراحة.

الجدير بالذكر أن فيلم الهلفوت أنتج عام 1985 وهو من بطولة النجم عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل،

وفريدة سيف النصر، وكتب النص السينمائي وحيد حامد وقام بإدارة التصوير وحيد فريد وأخرج الفيلم سمير سيف ومن إنتاج شركة أفلام صوت الفن.