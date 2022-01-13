شاهد .. اتفرج :تصرف غريب من إيمي سمير غانم اثار جدل السعوديين.. ويستدعى تفسيراً وتدخلاً عاجلاً من شقيقتها دنيا؟ التفاصيل كاملة

انت الان تتابع خبر اتفرج :تصرف غريب من إيمي سمير غانم اثار جدل السعوديين.. ويستدعى تفسيراً وتدخلاً عاجلاً من شقيقتها دنيا؟ التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

قامت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في انستغرام بنشر صورة طريفة لشقيقتها إيمي، التُقطت أثناء إطعامها القطط في أحد شوارع مكة المكرّمة واثارت دهشتهم.



مشيرةً إلى أن شقيقتها تحمل دائماً أكل القطط والكلاب في حقيبتها الخاصة... وعلّقت دنيا على الصورة قائلةً: "ماشية بأكل القطط والكلاب في شنطتها في كل بلد وكل مكان".

يُذكر أن إيمي تتواجد في المملكة العربية السعودية منذ فترة حيث ظهرت أكثر من مرة وهي تؤدي مناسك العمرة، ولحقت بها شقيقتها دنيا وظهرتا معاً في يوم ميلاد الأخيرة والذي احتفلتا به معاً بأداء العمرة، ليبدو الاحتفال هذا العام مختلفاً عن كل سنة.



وقررت الشقيقتان أن تحتفلا بهذه المناسبة من خلال أدائهما العمرة، عسى أن يعوضهما ذلك عن الحزن الكبير على وفاة والديهما.



الفنانة دنيا كتب منشوراً عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" قالت فيه: "شكراً لكل النِّعم اللي على شكل جمهور، اللي تعّبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي".

وأضافت: "أنا باشكركم حقيقي من كل قلبي، النهاردة كان يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة،

ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعا لنا في أزمتنا... ربنا يخليكم لنا ويحفظكم".