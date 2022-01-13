شاهد .. حماتي مانعة جوزي من معاشرتي إلا يوم الخميس أعمل إيه؟.. رد صادم من مبروك عطية!

انت الان تتابع خبر حماتي مانعة جوزي من معاشرتي إلا يوم الخميس أعمل إيه؟.. رد صادم من مبروك عطية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر إن العلاقة الزوجية لا تؤثر سلباً على الجسم كما هو شائع بل إنها تؤثر عليه إيجاباً.

جاء ذلك رد على سؤال متزوجة شاكية من زوجها بعدم المبيت في الشقة إلا يوم الخميس بناءًا على تعليمات والدته التي اشترطت بمنح ابنها شقة بشرط عدم المبيت في الشقة سوى يوم الخميس خوفا على صحته.

وانفعل مبروك عطية كعادته في رده على سؤال الشاكية هل يرضي هذا الله؟ ورد عبر قناته اليوتيوب (youtube)، : « والله لا يرضي الله، ولا رسوله، ولا عاقل، ولا صاحب وجدان، جوزنا الواد ونحمد ربنا إن فيه بيت موجود مش هندور على شقة، نسيبه يتهنى بمراته ومراته تتهنى بيه، إذا كنتي عاوزه تنصحي ابنك يبقى وشوشيه بينك وبينه"، مؤكداً أن العلاقة لا تؤثر سلباً على الجسم كما هو شائع بل إنها تؤثر عليه إيجاباً».