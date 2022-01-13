شاهد .. على خطى رهف القنون..بإطلالة نارية مودل آش تظهر صدرها واصبحت حديث المتابعين بعد هذه الصورة؟

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون..بإطلالة نارية مودل آش تظهر صدرها واصبحت حديث المتابعين بعد هذه الصورة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كعادتها نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل آش صورة أحدثت بلبلة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



فإستعرضت آش صدرها بالصورة، إذ إرتدت توب برتقالية اللون متصلة من جهة الصدر، مع بنطال أسود اللون وبدا شعرها منسدلاً.



وأقفلت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض للانتقادات.



وكانت شاركت عارضة الأزياء السعودية الجمهور صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ألقت من خلالها التحية على متابعيها.



وظهرت آش وهي ترتدي قميص نوم ضيق كما إتخذت وضعية وقوف تسمح بظهور حجم مؤخرتها جيداُ أما الكاميرا بطريقة مثيرة، وعلقت: "صباح الغيوم والأجواء الرومانسية".

يتعذر(خليج الجزيزة)عن نشر هذه الصور احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.