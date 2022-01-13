شاهد .. صاروخ باليستي سعودي ..السعودية مودل جيجي تستعرض صدرها بملابس مكشوفة كلشي بين!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 01:00 مساءً | (مايا )

نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة ​مودل جيجي​ واسمها ​باربي نجد​، صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهرت جيجي بالصورة وهي مستلقية على السرير مظهرة صدرها وهي ترتدي سترة مفتوحة من عند الصدر مستعرضة الوشم الذي على يدها. يذكر أن جيجي نشرت مسبقا صورا وظهرت مرتدية تنورة قصيرة باللون الأصفر، وتوب باللون الكحلي واضعة يدها على صدرها، وكانت تستعرض جسمها من أمام المرآة وكعادتها ظهر بعض الأوشام التي وضعتها على جسمها