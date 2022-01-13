شاهد .. باجراء اطلالة عرفتها البشرية.. باريس ابنه مايكل جاكسون تظهر للعلن دون أن تغطي جسدها بقطعة قماش في إطلالة تهدد مسيرتها الفنية !

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 04:00 مساءً | (مايا )

نشرت إبنة النجم الأميركي الراحل ​مايكل جاكسون​، ​باريس جاكسون​، صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت ضجة واسعة بين المتابعين.

حيث ظهرت باريس بالصورة المنتشرة دون أن تغطي جسدها بقطعة ملابس.

يمتنع عن نشر هذه، الصورة المخلة اجتراماً وتفديراً لمتابعينا الكرام.