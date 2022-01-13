شاهد .. واخيراً .. تم الكشف لأول مرة عن جنسية حبيبة (عصومي) نجم طيور الجنة .. و صدمة في ردة فعل والدته .. هل تقبل بها ؟؟

انت الان تتابع خبر واخيراً .. تم الكشف لأول مرة عن جنسية حبيبة (عصومي) نجم طيور الجنة .. و صدمة في ردة فعل والدته .. هل تقبل بها ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أجرت عائلة مؤسس قناة ​طيور الجنة​ ​خالد مقداد​ نزهة الى البحر، للإستراحة قليلا من ضغط العمل أو الدراسة، وكان اللافت هو تلميح اليوتيوبر المعتصم بالله المعروف بـعصومي بأنه يريد ان يتزوج، الا ان والدته السيدة مروة حماد عارضته وقالت يحصل ذلك بعد 5 سنوات، الأمر الذي لم يُعجب عصومي، ضمن أجواء طريفة وفكاهية.

متابعون كشفوا عن جنسية حبيبة عصومي مؤكدين أنها أردنية ومن أقربائهما أيضاً.

وكان نشر "عصومي"، صورة لشقيقه نجم طيور الجنة الوليد مقداد، أثناء تواجده في منزل عائلته، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر وليد وحيداً من دون زوجته نور غسان، وعلق معتصم قائلاً :"هارب من مرته وجاي عنا".