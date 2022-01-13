شاهد .. فاجعة مؤلمة.. هذا ما حدث للفنانة المصرية سهير رمزي وعرضها لمصير مروع وكارثي أبكى كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر فاجعة مؤلمة.. هذا ما حدث للفنانة المصرية سهير رمزي وعرضها لمصير مروع وكارثي أبكى كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة سهير رمزي عن نجاتها من حريق شبّ في فيلَّتها بمنطقة الشيخ زايد، بسبب مدفأة كانت في الطابق الأول، مؤكدةً أن أحداً من أفراد أسرتها لم يُصب بأذى، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ونشرت سهير مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، كشفت من خلاله عن آثار الحريق وما سبّبه من دمار، وعلّقت عليه بالقول: "الحمد لله إحنا بخير، قدّر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحاً".

وفي أول تعليق لها على الحادث، قالت سهير رمزي في تصريحات صحافية،: "الحمد لله جت سليمة، حاجات بسيطة مش جامدة اللي اتحرقت، أنا عندي غرفة بالدور الأرضي وهي التي كان بها الحريق، سيبنا فيها فيشة الدفاية ونسيناها، واتفاجئنا صباح اليوم بالحريق.. لكن الحمد لله جت على خير".

يُذكر أن سهير رمزي تعود بعد فترة غياب استمرت سبع سنوات إلى الدراما، حيث تشارك في بطولة مسلسل "القاتل الذي أحبني" الى جانب الفنانين: هاني رمزي، لقاء سويدان، هبة الهواري، أحمد فؤاد سليم، ياسر فرج، وهو تأليف أشرف سالم، وإخراج عمرو عابدين، ومن المقرر عرضه قريباً، وقد عبّرت رمزي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل، متمنيةً أن ينال إعجاب جمهورها وكل محبيها في مصر والوطن العربي.